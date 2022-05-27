РФ будет всячески подтверждать роль надежного заемщика – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
РФ с целью сохранения имиджа надежного партнера будет рассчитываться по внешнему долгу, даже когда этому препятствует Запад, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
По словам министра, Россия является тем государством, которое взаимодействует с инвесторами, и тем, которое считается надежным заемщиком.
"Поэтому мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам, с тем чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело. Это очень важно", – отметил Силуанов.
Ранее глава министерства финансов РФ заявил, что запрет на вывоз капитала из страны для зарубежных инвесторов, представляющих недружественные государства, сохранится до снятия ограничения. При этом, как подчеркнул Силуанов, подобный шаг стал ответом на действия против капитала России, в том числе Центробанка и золотовалютных резервов.
Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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