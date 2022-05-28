Бензин в России начал дешеветь из-за экспортных ограничений. В мае биржевые цены упали до минимума с 2016 года.

После начала спецоперации трейдеры в США и ЕС сократили покупки российских углеводородов. Вслед за падением оптовых цен заправки начали снижать розничные. Какие АЗС в Москве уже опустили цены? Какие марки топлива дешевеют сильнее всего? Будет ли бензин и дальше дешеветь? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.