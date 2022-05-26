Краснодарская клубника подорожала более чем на 25%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Стоимость клубники из Краснодарского края в российских магазинах увеличилась в среднем на 25–30%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Ягодный союз".
Так, во "ВкусВилле" или "Мяснове" килограмм клубники обойдется более чем в 660 рублей. При этом в "Ашане", на рынке "ФудСити" и у некоторых других ретейлеров ее можно приобрести дешевле 500 рублей.
Представители отрасли объясняют это тем, что из-за плохой погоды сезон поспевания клубники в России сдвинулся примерно на месяц. Сейчас на рынке можно найти только краснодарские ягоды. Обычно в конце мая сбор клубники на юге страны прекращается и начинается сбор в других регионах, однако там она только начала цвести.
Гендиректор "Ягодного союза" Ирина Козий советует не ждать снижения цен. По ее словам, на ситуацию с клубникой влияет не только плохая погода, но и подорожание стимуляторов роста и средств защиты растений, сокращение посевных площадей.
Ранее сообщалось, что темп подорожания соли в России в начале весны стал рекордным со времен так называемого соляного кризиса в 2006 году. Так, в марте стоимость килограмма соли увеличилась на 23% – с 13,8 до 17,07 рубля. А в апреле и вовсе на 32% – до 18,3 рубля.
В Израиле вырастили огромную клубнику
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: