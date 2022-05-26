Краснодарская клубника подорожала более чем на 25%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стоимость клубники из Краснодарского края в российских магазинах увеличилась в среднем на 25–30%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Ягодный союз".

Так, во "ВкусВилле" или "Мяснове" килограмм клубники обойдется более чем в 660 рублей. При этом в "Ашане", на рынке "ФудСити" и у некоторых других ретейлеров ее можно приобрести дешевле 500 рублей.

Представители отрасли объясняют это тем, что из-за плохой погоды сезон поспевания клубники в России сдвинулся примерно на месяц. Сейчас на рынке можно найти только краснодарские ягоды. Обычно в конце мая сбор клубники на юге страны прекращается и начинается сбор в других регионах, однако там она только начала цвести.

Гендиректор "Ягодного союза" Ирина Козий советует не ждать снижения цен. По ее словам, на ситуацию с клубникой влияет не только плохая погода, но и подорожание стимуляторов роста и средств защиты растений, сокращение посевных площадей.

Ранее сообщалось, что темп подорожания соли в России в начале весны стал рекордным со времен так называемого соляного кризиса в 2006 году. Так, в марте стоимость килограмма соли увеличилась на 23% – с 13,8 до 17,07 рубля. А в апреле и вовсе на 32% – до 18,3 рубля.

