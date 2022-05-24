В России планируют возродить оптово-розничные рынки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Министерство промышленности и торговли РФ разработало рекомендации об организации оптово-розничных рынков. Они направлены в регионы. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, основной целью распространения такого формата является обеспечение продовольственной безопасности страны. Он добавил, что появление таких объектов в регионах позволит решить сразу несколько задач. В частности, фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую, без перекупщиков. В итоге цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей снизятся.
"Создание современных оптовых рынков необходимо. Тем более учитывая огромную территорию России, разность природных и климатических условий, рассредоточение центров производства товаров", – сказал Евтухов.
Из разработанных Минпромторгом рекомендаций следует, что для торговли на таких объектах не нужно будет иметь или оформлять ИП или юрлицо. Таким образом, реализовывать свою продукцию смогут садоводы. Безопасность товаров будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
В ведомстве отметили, что пока рано прогнозировать, сколько таких рынков может появиться в РФ. Их количество определят власти субъектов. В министерстве также подчеркнули, что в стране уже есть единичные объекты, которые выполняют функцию рынков.
В администрации Курской области, в свою очередь, сообщили, что концепция развития оптовых продовольственных рынков принята к исполнению, ее учитывают при принятии решений относительно развития торговли.
Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.
Минпромторг включил 200 брендов в список товаров для параллельного импорта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: