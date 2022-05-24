В России планируют возродить оптово-розничные рынки

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Министерство промышленности и торговли РФ разработало рекомендации об организации оптово-розничных рынков. Они направлены в регионы. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, основной целью распространения такого формата является обеспечение продовольственной безопасности страны. Он добавил, что появление таких объектов в регионах позволит решить сразу несколько задач. В частности, фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую, без перекупщиков. В итоге цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей снизятся.

"Создание современных оптовых рынков необходимо. Тем более учитывая огромную территорию России, разность природных и климатических условий, рассредоточение центров производства товаров", – сказал Евтухов.

Из разработанных Минпромторгом рекомендаций следует, что для торговли на таких объектах не нужно будет иметь или оформлять ИП или юрлицо. Таким образом, реализовывать свою продукцию смогут садоводы. Безопасность товаров будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

В ведомстве отметили, что пока рано прогнозировать, сколько таких рынков может появиться в РФ. Их количество определят власти субъектов. В министерстве также подчеркнули, что в стране уже есть единичные объекты, которые выполняют функцию рынков.

В администрации Курской области, в свою очередь, сообщили, что концепция развития оптовых продовольственных рынков принята к исполнению, ее учитывают при принятии решений относительно развития торговли.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

