Импортеры приоритетных для РФ товаров смогут получить льготные кредиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о внесении в кабмин проекта, который предполагает субсидирование части процентной ставки по кредиту для импортеров наиболее приоритетных товаров для России.
"Вчера мы уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления правительства по субсидированию ставки (процентной. – Прим. ред.) по аналогии с тем, как это было сделано по системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам. Здесь будет примерно аналогичный механизм, который сбудет мотивировать компании использовать данный вид поддержки", – приводит его слова ТАСС.
Мантуров подчеркнул, что новая программа господдержки нацелена на поддержку компаний, заинтересованных в поставке импортных компонентов, сырья, комплектующих, которые на сегодняшний день используются в производственном процессе.
Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.
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