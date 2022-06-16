Названа стоимость картофеля в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести картофель можно на Бутырском рынке. Туда овощи везут из Краснодара и Азербайджана.

Килограмм азербайджанского картофеля обойдется в 150–250 рублей. Краснодарский начинается от 100 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

