РИА Новости: Турция готова вновь принять переговоры по Украине в Стамбуле

Фото: depositphotos/slava296

Анкара выразила готовность повторно предоставить стамбульскую площадку для урегулирования украинского конфликта, отметив наличие необходимого для этого опыта и инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что турецкая сторона последовательно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира. Именно в Стамбуле 2 года назад сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала боевых действий.

В связи с этим в Анкаре подтвердили готовность и далее содействовать любым инициативам, способным приблизить урегулирование.

В правительстве Турции также отметили, что страна сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая за продолжение прямого диалога. Турецкие власти по-прежнему считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ готова вести мирные переговоры по Украине на основе четырех базисных пунктов. По словам президента, базой для переговоров должны стать договоренности, достигнутые в ходе встреч в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже.