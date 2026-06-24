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Несколько машин сгорели в подмосковных Мытищах. Очевидцы рассказали РЕН ТВ о деталях случившегося.

Инцидент произошел в микрорайоне Строитель. Одна из собеседников журналистов, который в момент возгорания находился у себя дома, рассказал, что услышала громкий звук. Выглянув в окно, она обнаружила, что двор окутан густым дымом – он исходил от горящего автомобиля. Впоследствии огонь распространился на припаркованные рядом транспортные средства. В результате полностью выгорели фары, стекла и колеса трех машин.

Владелец одного из автомобилей попытался спасти свое имущество, однако, не справившись с управлением, врезался в подъезд дома.

Другой водитель рассказал, что, когда начался пожар, он спал, а о том, что пострадал его автомобиль, узнал позже от сына. По мнению мужчины, причиной случившегося мог стать поджог.

Ранее в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль Renault Meganе. Выяснилось, что двое мужчин в возрасте 21 года решили вспомнить детство и подожгли тополиный пух во дворе, однако пламя вышло из-под контроля. Теперь в отношении них составлен протокол о мелком хулиганстве.

