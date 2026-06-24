Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию

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По данным анализа национальных статистических служб, проведенного РИА Новости, Латвия стала крупнейшим поставщиком водки на российский рынок в январе – марте 2026 года. За отчетный период импорт этого крепкого алкоголя из балтийской республики достиг 2,6 миллиона долларов.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин связывает такую динамику с активностью местных производителей и дистрибьюторов, которые на фоне меняющейся геополитической обстановки и торговых ограничений целенаправленно осваивают альтернативные рынки сбыта. По мнению эксперта, именно эта стратегия позволяет балтийскому бизнесу наращивать объемы отгрузок.

Вторую строчку в списке экспортеров заняла Испания с показателем 537,4 тысячи долларов. Замкнула тройку лидеров Грузия, поставившая продукции на 203,7 тысячи долларов.

Практически на равных объемах ввезли водку в РФ Литва и Армения – на 103,1 тысячи и 102,7 тысячи долларов соответственно. Аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров отметил, что прочные позиции Грузии и Армении объясняются выстроенными торгово-экономическими связями с Россией, развитым винно-водочным производством и удобной логистикой.

Касаясь присутствия Испании в лидерах, эксперт предположил, что на территории этой страны действуют международные дистрибуционные хабы крупных алкогольных корпораций.

В десятку заметных экспортеров также вошли Германия, Эстония, Финляндия, Франция и Италия.

Согласно подсчетам агентства, совокупный объем импорта водки в Россию из-за рубежа за первый квартал составил 3,7 миллиона долларов.

Ранее правительство РФ повысило пошлины на пальмовое масло из недружественных стран до 35%. Такое решение стало ответом на западные санкции. При этом исключение было сделано для Венгрии и Словакии.