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24 июня, 07:31

Общество

Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 277

Фото: ТАСС/ЕРА/DIEUDONNE DIROLE

Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 277 (25,3%). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) страны.

Всего в ДРК подтверждено 1 094 случая заболевания. При этом, по данным института, число вылечившихся от Эболы со составляет 115.

О вспышке Эболы в Демократической Республике Конго стало известно в начале мая. Через некоторое время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

Специалисты считают, что риск распространения этого заболевания в Африке будет сохраняться всегда. Это связано с тем, что данный вирус является зоонозным и распространяется среди диких животных. Из-за этого часто местные жители становятся его переносчиками.

Ученые предупредили о стремительном распространении вируса Эбола

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