Дождь и гроза ожидаются в Москве 25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь и гроза прогнозируются в Москве в четверг, 25 июня. В этот день через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Будет облачная погода, днем в столице ожидается дождь от небольшого до умеренного", – цитирует ее РИА Новости.

По словам метеоролога, 25 июня окажется самым холодным днем на неделе. При этом к воскресенью, 28 июня, в Москве восстановится влияние антициклона. Днем воздух прогреется до 25 градусов.

Уже к 30 июня температура поднимется до 27–29 градусов. При этом нынешние показатели – от 23 до 24 градусов – соответствуют комфортной летней температуре, а жаркая погода для этих широт в целом нехарактерна.

В свою очередь, начальник отдела Гидрометцентра России Анатолия Цыганков предполагал, что жара может вернуться в столицу не раньше июля. В июне особого тепла ждать уже не приходится. Прошлая неделя оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса.

