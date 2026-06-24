Несколько украинских дронов сбили над промышленным предприятием в Оренбурге

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Российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Оренбургскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем канале в МАХ.

Несколько украинских дронов были перехвачены над промышленным предприятием. Никто не пострадал, заверил глава области, призвав горожан сохранять спокойствие.

В настоящее время, по его словам, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Попытки атаки со стороны ВСУ фиксировались еще в нескольких субъектах России. Всего минувшей ночью ПВО Минобороны РФ ликвидировали 323 летательных аппарата.

Они, в частности, были сбиты в Астраханской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской и Белгородской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

В Белгородской области в результате атаки погиб мужчина. Он скончался от детонации беспилотника в хуторе Приветном. Еще одна женщина получила ранение и была госпитализирована.