Температура поднимется до 27–29 градусов в Москве к 30 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К 30 июня температура воздуха в Москве поднимется до 27–29 градусов. Осадков не ожидается, будет ясно и солнечно, рассказал RTVI синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Сегодня и завтра (23–24 июня. – Прим. ред.) будет теплая погода без осадков. Будет солнечно, но ветрено: сегодня порывы местами достигнут 10–15 метров в секунду. Ветер будет дуть в основном с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду", – рассказал синоптик.

Он добавил, что ночью температура будет опускаться до 7–12 градусов, а атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.

Резкое изменение погоды прогнозируется с четверга, 25 июня. Температура снизится до 15–20 градусов. При прохождении холодного атмосферного фронта небо затянет облаками, возможны кратковременные дожди и редкие прояснения. Ветер останется северо‑западным, его скорость составит 4–9 метров в секунду.

При этом атмосферное давление 25-го числа упадет до 744 миллиметров ртутного столба, а 26-го поднимется до 750, отметил Ильин.

Улучшение погоды начнется в субботу, 27 июня. В Москве температура поднимется до 23 градусов, по области ожидается 18–23 градуса. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер сменит направление на северное, его скорость составит 3–8 метров в секунду.

В воскресенье, 28 июня, регион окажется под влиянием теплого фронта, отметил специалист. В области будет облачно с прояснениями, температура повысится до 23–28 градусов. Ветер стихнет до 2–7 метров в секунду и сменит направление на западное, а атмосферное давление снизится до 745 миллиметров ртутного столба. Ночью же температура, по прогнозу эксперта, нигде не опустится ниже 9 градусов, а в Москве составит около 12—14.

"В понедельник, скорее всего, сохранится теплая погода с небольшими, кратковременными дождями, так что ярких солнечных акцентов ждать не стоит. Температура составит 22–27 градусов", – указал Ильин.

Как добавила в беседе с телеканалом "360" главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в ближайшее время погода в Московском регионе будет находиться на уровне июньской нормы. Нынешние показатели – от 23 до 24 градусов – соответствуют комфортной летней температуре, а жаркая погода для этих широт в целом нехарактерна. По ее словам, температура около 20 градусов тепла является комфортной, особенно для работы.

Вместе с тем она подчеркнула, что погоду в ближайшие дни будет определять гребень антициклона из приполярных широт. Он спровоцирует образование холодного атмосферного фронта, который затронет Москву 25 июня, а в последующие дни распространится на более южные регионы.

Между тем 23 июня в связи с сильным ветром в столице и области объявили желтый уровень погодной опасности. Оповещение останется актуальным с до 20:00. В этот период порывы северо-западного ветра в отдельных районах могут усилиться до 15 метров в секунду.