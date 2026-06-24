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24 июня, 09:44

Мэр Москвы

Собянин: в Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одновременно в Москве строится больше 120 школ, детских садов и образовательных комплексов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Например, завершается строительство детского сада в Царицыне на Севанской улице. В здании будет 10 групп, которые смогут принять 250 детей, а также бассейн, физкультурные и музыкальные залы. Объект должен быть введен в эксплуатацию уже в этом году.

Другой образовательный комплекс возведут на улице Лобачевского в Раменках к 2027 году. У школьников появятся универсальные и специализированные кабинеты, медиатека, четыре спортивных зала и многое другое, а в блоке детского сада – 14 групп, кабинет для развивающих занятий, а также музыкальные и физкультурные залы. Всего комплекс рассчитан на 1 700 учеников и 350 воспитанников.

Собянин добавил, что новые образовательные учреждения смогут принять более 56 тысяч школьников и около 20 тысяч дошкольников. Кроме того, инвесторы принимают активное участие в развитии социальной инфраструктуры.

"Столица уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что за учебный год в столице было открыто 22 школы, 21 детский сад и 6 образовательных комплексов. Здания рассчитаны более чем на 25 тысяч учеников, а также спроектированы с учетом современных требований – пространства стали более открытыми, функциональными и технологичными.

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