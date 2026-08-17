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17 августа, 19:57

Спорт

Советник президента Кобяков допустил полноценное возвращение России на Олимпиаду

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россия может полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх. Такое мнение в интервью ТАСС выразил советник президента России Антон Кобяков.

"Болельщикам же и стране важно, чтобы спортсмены помнили, что это не только "главные старты их жизни", но прежде всего возможность достойно представлять Родину", – сказал он.

Кобяков также отметил, что участие в Олимпийских играх не помешает проведению "Игр БРИКС". Вопрос заключается лишь в соответствии календаря спортсменов и международных состязаний, а также организационных возможностей стран.

Ранее российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. За свое выступление россиянки получили 244,8221 балла. Второе место заняла испанская сборная, а третье – итальянская.

Российская команда впервые выступила в акробатических соревнованиях на ЧЕ, так как дисциплина была первый раз представлена на чемпионате мира в 2023 году.

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