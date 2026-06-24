24 июня, 09:59Политика
Запрет праворульных машин в России не обсуждается
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Речи о запрете праворульных машин в России сейчас не идет. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.
По его словам, в настоящее время ведомства только анализируют вопросы безопасности эксплуатации таких машин для снижения аварийности.
"Это нормальная работа в рамках стратегии по снижению аварийности", – приводит слова депутата ТАСС.
Григорьев также отметил, что любые решения должны приниматься крайне аккуратно и с учетом интересов жителей.
Минтранс ранее запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Поводом для проверки стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности движения.
В рамках проверки МВД, Минпромторг и специалисты ФГУП "НАМИ" изучат степень опасности такого транспорта. На основе полученных данных министерства подготовят конкретные предложения.