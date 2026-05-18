18 мая, 01:58

Транспорт

В России разработали ГОСТ на безопасную перевозку детей

Фото: depositphotos/gromaler

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Он вступит в силу в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Главная цель стандарта – создать единую систему управления рисками при организации поездок для несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для повышения безопасности на всех этапах транспортного процесса.

Предполагается, что работа по выявлению, предупреждению и контролю опасных факторов будет вестись системно. Оценивать риски планируется на каждом этапе: при подготовке рейса, во время посадки и высадки пассажиров, а также непосредственно в пути.

В частности, ГОСТ предписывает регулярно отслеживать любые инциденты и потенциально опасные события. Помимо этого, в стандарте прописан порядок действий на случай нештатных ситуаций.

В ведомстве рассчитывают, что внедрение такого подхода позволит уйти от формальных проверок и перестроить работу на предупреждение происшествий, повысив общую надежность перевозок.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей. Так, виртуальные системы должны анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели.

транспортобщество

