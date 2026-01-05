Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 03:39

Транспорт
Главная / Новости /

Росстандарт: запрет праворульных автомобилей в РФ не рассматривается

В России не планируется запрещать праворульные машины

Фото: depositphotos/blnt07

В России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается", – приводит ТАСС слова Шалаева.

Вместе с тем он допустил, что изменения в ГОСТах в 2026 году потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины необходимым требованиям.

Ранее в Совфеде обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с предложением поэтапно менять праворульные автомобили в России на "более безопасные транспортные средства". Сенаторы также отметили, что машины должны быть обеспечены поставками запчастей и широкой сервисной инфраструктурой.

МВД России не поддержало инициативу о введении ограничений на праворульные автомобили. В ведомстве заявили, что не разрабатывают и не планируют никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере.

В МВД опровергли сообщения о введении дополнительных обременений на машины с правым рулем

Читайте также


транспортавто

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика