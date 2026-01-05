Росстандарт: запрет праворульных автомобилей в РФ не рассматривается

05 января, 03:39Транспорт
Фото: depositphotos/blnt07
В России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается", – приводит ТАСС слова Шалаева.
Вместе с тем он допустил, что изменения в ГОСТах в 2026 году потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины необходимым требованиям.
Ранее в Совфеде обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с предложением поэтапно менять праворульные автомобили в России на "более безопасные транспортные средства". Сенаторы также отметили, что машины должны быть обеспечены поставками запчастей и широкой сервисной инфраструктурой.
МВД России не поддержало инициативу о введении ограничений на праворульные автомобили. В ведомстве заявили, что не разрабатывают и не планируют никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере.
