Росстандарт: запрет праворульных автомобилей в РФ не рассматривается

Фото: depositphotos/blnt07

В России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается", – приводит ТАСС слова Шалаева.

Вместе с тем он допустил, что изменения в ГОСТах в 2026 году потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины необходимым требованиям.

Ранее в Совфеде обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с предложением поэтапно менять праворульные автомобили в России на "более безопасные транспортные средства". Сенаторы также отметили, что машины должны быть обеспечены поставками запчастей и широкой сервисной инфраструктурой.

МВД России не поддержало инициативу о введении ограничений на праворульные автомобили. В ведомстве заявили, что не разрабатывают и не планируют никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере.