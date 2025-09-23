В МВД РФ выступили против ограничений на праворульные машины

Фото: 123RF/dookdui

МВД России не выдвигало и не поддерживало инициативы о введении ограничений на праворульные автомобили, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она прокомментировала информацию о предложении ввести дополнительные обременения, такие как утилизационный сбор, ограничения ввоза, поэтапная замена и другие, на транспортные средства с правым расположением руля.

Волк объяснила, что в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения предусмотрено изучение возможностей обеспечения безопасности при использовании праворульных автомобилей. Например, планируется оценить риски, которые обусловлены расположением механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких машинах.

Кроме того, планируется выработать конкретные меры, которые включают в себя проведение соответствующей просветительной работы с водителями, а также совершенствование качества их подготовки.

Эти меры направлены на повышение безопасности и выработку механизмов совместной адаптации праворульных автомобилей и дорожной инфраструктуры, однако о запретах речи не идет.

"МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется", – подчеркнула Волк.

Она также добавила, что в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил к первому вице-премьеру Денису Мантурову предложение поэтапно менять машины с правым рулем на "более безопасные транспортные средства".

Автор инициативы считает важным, чтобы процесс был поэтапным и сопровождался стимулирующими мерами. Среди них – государственные программы субсидирования для тех, кто принял решение купить новый автомобиль взамен праворульного.

