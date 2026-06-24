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24 июня, 10:18

В мире

Люксембург захватили пауки-носферату

Фото: 123RF.соm/skynetphoto

Люксембург захватили хищные пауки-носферату, характерные для южных широт. Об этом сообщает Luxembourg Times.

Этот вид, также известный как Zoropsis spinimana, получил свое название из-за рисунка на спине, который напоминает силуэт вампира графа Орлока из одноименого фильма ужасов 1922 года. С 2000-х годов из-за глобального потепления носферату стали расширять свой ареал обитания на север.

Их размер превышает 8 сантиметров, кроме того, пауки-носферату не плетут паутину и охотятся по ночам, поэтому их часто можно увидеть в жилых домах, где легче спрятаться. В Люксембурге их впервые заметили в 2020 году в районе города Дюделанж, и с тех пор они постоянно попадают на фотографии местных жителей, отмечает iNaturalist.lu.

Тем не менее биолог Александр Вайганд уверен, что бояться этих пауков не стоит, поскольку их укус неопасен для человека: сравнить его можно с укусом пчелы или осы. Однако для арахнологов нашествие носферату в Люксембурге служит демонстрацией того, что южные виды быстро адаптируются к новым условиям. Кроме того, активное расселение видов является прямым следствием изменения климата.

Ранее нашествие пауков Steatoda nobilis, они же благородные ложные вдовы, началось в Великобритании – с 2019 по 2022 год было зафиксировано 179 случаев госпитализации после их укусов, а с 2022 по 2025 уже 259 случаев. Несмотря на то что их яд не представляет угрозы для жизни человека, их укус может быть очень болезненным.

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