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24 июня, 08:31

Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 2 марта

Фото: depositphotos/carloscastilla

Стоимость фьючерса на нефть Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 2 марта. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Согласно информации на 06:01 по московскому времени, цена нефти спускалась почти на 1,5% и составляла 75,94 доллара за баррель. Спустя 5 минут она достигла 76,23 доллара.

Кроме того, снижалась и стоимость фьючерса нефти WTI. Она составляла 72,33 доллара за баррель.

Ранее семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи договорились увеличить совокупный предельный уровень нефтедобычи в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято в рамках политики поэтапного смягчения добровольных ограничений, действующих с апреля 2023 года.

Вместе с тем министерская встреча стран ОПЕК+ подтвердила действие текущих квот на добычу нефти для всех участников альянса до 31 декабря 2026 года.

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