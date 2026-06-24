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24 июня, 09:11

Политика

Рябков заявил, что Запад ждут катастрофические последствия в случае столкновения с РФ

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

В случае если Запад решится на "лобовое" столкновение с Россией, его ждут катастрофические последствия, заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, этого можно избежать только в том случае, если в Евросоюзе "возобладает здравый смысл", из-за чего на Западе поймут, что необходимо "снижать температуру".

Рябков отметил, что Германия и Франция играют роль первопроходцев в данном вопросе. При этом тревожные тенденции, по его словам, вписываются в общую картину подготовки коллективного Запада к возможному конфликту с Москвой к 2030 году. Политик подчеркнул, что такие приготовления недостаточно хорошо маскируются.

В связи с этим Россия предостерегает Евросоюз от ошибок, которые могут стать для него фатальными.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ЕС и страны НАТО готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года – на эту тенденцию указывают их действия на международной арене, а также приоритеты, которые формулируют страны объединений.

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