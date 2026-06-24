Россиян на Бали призвали не брать алкоголь в сомнительных заведениях

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Туристам из России следует избегать употребления алкогольных напитков в сомнительных заведениях на индонезийском острове Бали. Об этом заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Это один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. Но тем не менее никто не отменял того, что это просто может быть подделка – "напороться" там достаточно легко", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Толченов напомнил, что безопасность во многом зависит от собственной осторожности туристов. Россиянам нужно беречь себя и внимательно относиться к тому, что они употребляют.

Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских туристов скончались после распития вина с метанолом на Бали. Кроме того, минимум четверо россиян пострадали. Утверждалось, что алкоголь, который распивали пострадавшие, продают в юго-западной части острова в продуктовых магазинах. При этом на него годами жалуются туристы.

Например, в 2008 году от этого вина скончалась россиянка, которая купила его в качестве сувенира. В конце 2025 года новой жертвой некачественного вина также стал мужчина из России.