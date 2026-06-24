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24 июня, 16:00

Политика

Россия подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных

Фото: depositphotos/andreyuu

Россия до конца года подаст иск против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, передает РИА Новости.

"Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски", – сказал он в ходе своего выступления на ПМЮФ.

Ранее министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала недовольство среди местных учителей после того, как обратилась к родителям выпускников на русском языке. Во время выступления она сначала поздравила выпускников на эстонском языке, а затем на русском поблагодарила их семьи за поддержку закона о поэтапном переводе образования на эстонский язык.

По словам учительницы эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс, реакция на речь министра оказалась настолько шокирующей, что она даже не смогла запомнить ее содержание.

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