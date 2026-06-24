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Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по городу.

Информацию о случившемся также подтвердили в администрации Екатеринбурга. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.

Как писали СМИ, инцидент произошел в микрорайоне Солнечном. По данным журналистов, один человек пострадал.

Ранее в Красноярском крае мужчина расстрелял компанию в ходе конфликта из-за громкой музыки. Во время ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в людей из охотничьего ружья. В результате один человек от полученных ранений скончался на месте, других пострадавших доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело, стрелок задержан.