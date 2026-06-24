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24 июня, 16:54

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Эксперт Валько: из-за неисправностей ГБО в машине может произойти взрыв

Эксперт предупредил об опасности перевода авто с бензина на газ

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Из-за неисправностей газобаллонного оборудования (ГБО) в автомобиле может произойти взрыв. Об этом изданию "Абзац" заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Эксперт сказал, что текущая ситуация на топливном рынке в стране может спровоцировать повышенный спрос на услуги по установке ГБО в машины. В первую очередь специалист призвал водителей думать не об окупаемости системы, а о безопасности. Необходимо тщательно выбирать сертифицированных установщиков и качественное оборудование, так как от этого напрямую зависят жизни людей.

"Думаю, что у людей в головах присутствует мысль о переводе машины на газ, потому что он в три раза дешевле сейчас. Мы будем наблюдать в ближайшее время живой интерес к этому оборудованию", – сказал собеседник издания.

Он уточнил, что установка ГБО требует значительных вложений и связана в том числе со сложностями в административном плане. В связи с этим многие не спешат устанавливать газовое оборудование, пояснил Валько.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином и дизельным топливом. Также в проекте идет речь о поддержке нефтеперерабатывающих заводов.

Согласно проекту, допускается смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Использованный прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного, а акциз – включаться в стоимость полученного топлива.

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