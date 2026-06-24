Россиянка побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание

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Российская бегунья Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание Backyard Ultra. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках соревнований Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области Чекалина всего за 4 суток смогла преодолеть 643,7 километра пути, или 96 кругов гонки. По правилам участникам нужно пробежать как можно больше кругов протяженностью 6 706 метров каждый, потратив на один круг не больше одного часа.

По правилам запрещено продолжать гонку в одиночку – нужно, чтобы как минимум 2 человека продолжали забег. В итоге Чекалина смогла пробежать 96 кругов, преодолев прежний мировой рекорд в 95 кругов, который установили в 2025 году в американском штате Теннеси.

За победу в соревнованиях женщина получит 300 тысяч рублей и кедровую фито-бочку. В это же время в забеге продолжают бороться за победу еще 8 мужчин. Если кому-то получится побить мировой рекорд, то вместе с призовыми он получит квартиру в Санкт-Петербурге. В настоящее время мировой рекорд среди мужчин составляет 119 кругов, или 798 километров.

Ранее россиянка Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова одержали победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Берлине в парном разряде. Они обыграли итальянку Сару Эррани и американку Николь Меличар. Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Длительность игры составила 1 час 2 минуты.

