В ГД приняли закон для обеспечения внутреннего рынка бензином и поддержки НПЗ

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином и дизельным топливом. Кроме того, в документе идет речь о поддержке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Правительство России будет определять виды топлива, которые допускаются к обороту на территории страны.

Также допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. Использованный прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного, а акциз включаться в стоимость полученного автобензина.

Для получения вычета акциза и сбора соответствующих документов, которые подтверждают процесс смешения, дается три месяца. В случае возврата покупателем такого бензина уплаченный акциз возмещаться не будет.

Закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также демпфера при импорте бензина уполномоченными организациями. Причем при импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается до 0,9, а из других стран определяется исходя из индикативной цены на АИ-92 на рынке Индии и затрат на доставку.

Кроме того, доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. А срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей, продлевается до конца 2026 года.

Нормы, связанные с топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня. По модернизации заводов – с 1 января, то есть иметь обратную силу.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство взяло ситуацию на особый контроль.

В свою очередь, ФАС дала указание региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора. Поручения получили 16 управлений.

При этом стало известно, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина.