Фото: MAX/"МВД по Республике Алтай"

Турист на Алтае решил угнать мотоцикл, чтобы уехать домой без траты на такси. Об этом сообщили в пресс-службу МВД по Республике Алтай.

С заявлением о пропаже в дежурную часть ОМВД по Майминскому району обратился 22-летний житель села Подгорного. Он сообщил, что у него пропал мотоцикл Racer RC 300, который до этого стоял возле дома.

В итоге было установлено, что 20-летний мужчина из Новосибирской области был в гостях в этом селе. Когда он захотел уехать домой, то понял, что у него нет денег, а попутных машин не видно. В этот момент молодой человек заметил припаркованный мотоцикл, в котором находились ключи, и уехал на нем.

После возвращения в родное село он решил отдохнуть на озере, где его задержали полицейские и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Ранее за помощью к правоохранителям в Москве обратился 28-летний мужчина, который на сутки арендовал иномарку в приложении каршеринга. Он оставил машину на подземной парковке в ТЦ, но когда вернулся, – транспортное средство пропало, а в приложении было указано, что оно двигается по городу. В итоге был задержан угонщик, им оказался 21-летний москвич.

