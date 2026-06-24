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24 июня, 16:36

Общество

Краснокнижный водяной орех зацвел в Подмосковье

Фото: ТАСС/Олег Кузьмин

Рогульник плавающий, известный как чилим или водяной орех, зацвел в Подмосковье. Он занесен в Красную книгу области, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования Московской области.

"Чилим внесен в Красную книгу региона под второй категорией – виды, сокращающиеся в численности. <...> Его можно увидеть в Иваньковском водохранилище, в Булатниковском пруду Ленинского округа, а также в трех луховицких ООПТ – "Озеро Сосновое и его окрестности", "Озеро Осетриное с водяным орехом" и "Озеро Ситное с водяным орехом", – подчеркнул глава ведомства Тихон Фирсов.

Он отметил, что увидеть растение можно только в естественной среде обитания, поскольку рвать его запрещено.

Окаменевшие плоды водяного ореха находятся в отложениях, возраст которых насчитывает свыше 70 тысяч лет. Кроме того, его семена могут сохранять всхожесть до 12 лет, а сам вид способен очищать водоемы.

Ранее первые в этом году ягоды земляники появились в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Цветение растения начинается в конце мая – начале июня, а сами ягоды можно увидеть через месяц. При этом собирать их на территории нацпарка нельзя, так как это особо охраняемая природная территория.

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