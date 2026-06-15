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Новости

15 июня, 10:41

Город

Кувшинки расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

Первые кувшинки, растущие под открытым небом, расцвели в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.

Там уточнили, что сейчас увидеть эти растения можно в бассейне у субтропиков и в Дальневосточном саду возле грота. Массово цвести нимфеи начнут в июле.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела "лесная" лилия кудреватая. Ее ароматные цветки опущены вниз, а их лепестки закручены назад.

До этого там начало цвести "дымное" дерево – скумпия кожевенная. Такое название оно получило благодаря цветоножкам, которые разрастаются и создают большое розовое "облако". Цветет такое дерево около месяца.

Пионы расцвели в Ботаническом саду МГУ


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