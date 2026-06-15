15 июня, 10:41Город
Кувшинки расцвели в "Аптекарском огороде"
Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"
Первые кувшинки, растущие под открытым небом, расцвели в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.
Там уточнили, что сейчас увидеть эти растения можно в бассейне у субтропиков и в Дальневосточном саду возле грота. Массово цвести нимфеи начнут в июле.
Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела "лесная" лилия кудреватая. Ее ароматные цветки опущены вниз, а их лепестки закручены назад.
До этого там начало цвести "дымное" дерево – скумпия кожевенная. Такое название оно получило благодаря цветоножкам, которые разрастаются и создают большое розовое "облако". Цветет такое дерево около месяца.
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