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24 июня, 15:59

Происшествия

Водитель грузовика въехал в стоявший автомобиль на МКАД

Фото: Москва 24

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на 65-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водителю грузовика "КамАЗ" стало плохо во время поездки. В результате он въехал в стоявший автомобиль BMW.

Водитель грузового автомобиля скончался, причина его смерти устанавливается. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе дорожного инцидента затруднено.

Ранее массовое ДТП с участием 14 автомобилей произошло на 41-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель грузовика "КамАЗ" совершил наезд на стоявшие машины. Пострадали три человека, включая двоих несовершеннолетних.

Фура и автомобиль BMW столкнулись на МКАД у района Строгино

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