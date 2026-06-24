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24 июня, 11:24

Происшествия

Машина насмерть сбила велосипедиста на юге Москвы

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

Велосипедист попал под колеса машины на юге Москвы. Он скончался, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на дублере Варшавского шоссе рядом с домом 2 по улице Подольских Курсантов. Водитель легковушки насмерть сбил мужчину на арендованном электровелосипеде, когда тот пересекал дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал светофора.

В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить все детали.

На фоне случившегося в ведомстве напомнили о важности строгого соблюдения ПДД. В частности, перед пешеходным переходом необходимо спешиваться, а во время самого движения не отвлекаться на телефон.

Также следует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы и передвигаться на СИМ только по одному.

Ранее водитель легковушки марки "Киа" сбил 10-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть на велосипеде, в Ногинском городском округе Подмосковья. ДТП произошло на 0-м километре автодороги "М-7 Волга" – Электроугли. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

До этого водитель электровелосипеда сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Катукова в Москве. Ее здоровью был причинен тяжкий вред. В результате прокуратура одобрила обвинительное заключение. Мужчине инкриминируется нарушение норм безопасности дорожного движения, что по неосторожности привело к тяжким телесным повреждениям.

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