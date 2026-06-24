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24 июня, 11:44

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Замминистра юстиции Баланин назвал сожительство без брака угрозой безопасности РФ

Замминистра юстиции назвал сожительство без брака угрозой безопасности РФ

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Сожительство россиян без регистрации брака несет угрозу безопасности страны, заявил замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, Минюст уже сталкивается с такими тенденциями. В это же время ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.

"Мы на протяжении 2 лет осуществляем мониторинг по внесению изменений в семейный кодекс", – цитирует Баланина РИА Новости.

Ранее в ГД предложили ввести денежные выплаты для супружеских пар, которые состоят в официальном браке не менее 30 лет. Согласно документу, размер выплат будет составлять 30 тысяч рублей для супругов, проживших 30 лет в совместной жизни, 40 тысяч рублей – за 40 лет совместной жизни и так далее. Максимальная выплата будет достигать 70 тысяч рублей.

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