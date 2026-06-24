Девять новостроек по программе реновации возвели на юго-востоке Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять современных жилых комплексов появились на месте расселенных домов старого фонда в Юго-Восточном административном округе столицы с начала года в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новые дома появились в пяти районах: в Кузьминках – четыре дома, в Люблине – два, в Капотне, Лефортове и Нижегородском по одному жилому комплексу. Здания соответствуют современным стандартам безопасности и качества", – уточнил Ефимов, его слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса.

В квартирах предусмотрены просторные кухни, санузлы и широкие коридоры. Также на первых этажах разместили комнаты для консьержей и зоны хранения велосипедов и колясок. При проектировании зданий учитывались принципы безбарьерной среды – это касается как внутренних пространств, так и прилегающей территории.

Реновация реализуется по стратегии волнового переселения жителей. Это поэтапный процесс, при котором на месте освобожденного старого жилья возводят новое, куда переезжают участники программы.

При этом демонтаж ведется по технологии "умный снос". Это позволяет сократить количество строительных отходов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Всего в округе в рамках программы реновации новые квартиры получат свыше 164 тысяч человек – их расселят из 818 домов старого фонда.

Столичный стандарт качества строительства обеспечивает системная работа сотрудников "Контроля Москвы". Как отметили в Мосгосстройнадзоре, инспекторы ведомства провели на девяти объектах уже порядка 70 выездных проверок.

Специалисты проверяли, насколько выполненные работы и используемые материалы соответствуют утвержденной проектной документации. По итогам проверок были оформлены заключения о соответствии зданий проектной документации, после чего выданы разрешения на ввод домов в эксплуатацию.

Ранее свыше 900 семей в Южном Тушине переехали в новые квартиры в рамках программы реновации. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в районе полностью расселили 8 пятиэтажек. Жильцы еще 11 домов находятся в процессе переезда.