МВД предупредило о "романтических" мошеннических схемах

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"Романтические" схемы остаются одними из наиболее популярных у кибермошенников. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Ведомство пояснило, что у одиноких и нуждающихся в общении людей снижается бдительность. В этом случае они начинают доверять людям из Сети.

"Кроме того, ситуацию усугубляют стыд и страх признать обман. Многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких", – рассказали в МВД.

Министерство привело в пример случай, который произошел с 19-летним жителем Омской области. На протяжении двух дней он общался с девушкой в мессенджере, после чего она отправила ему ссылку на фишинговый сайт портала "Госуслуги".

После открытия ссылки на экране возникло предупреждение, что в течение суток личные данные молодого человека будут отправлены на почту жителя Украины. После того как потерпевший позвонил в "техподдержку", ему сообщили о попытке хищения его средств и связали с аферистом, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Мошенник убедил молодого человека выполнить некоторые задания, в том числе и передать курьеру документы. На месте ему отдали пакет с 470 тысячами рублей. После этого он был задержан полицейскими.

В МВД подчеркнули, что не стоит доверять людям в интернете. Лучше всегда перепроверять любую информацию.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня молодежи. Аферисты начали рассылать фейковые уведомления о госвыплатах и грантах на обучение к празднику. При этом для получения средств злоумышленники предлагают перейти по ссылке на фишинговые сайты, в точности копирующие государственные порталы и страницы крупных банков.