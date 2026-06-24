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24 июня, 12:04

Происшествия

35 человек отравились окрошкой и салатом из магазина в Курске

Фото: depositphotos/sudok1

35 человек, включая 4 детей, заболели острой кишечной инфекцией после употребления окрошки и салата оливье в одном из торговых предприятий Курска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Сразу после получения информации о первых пострадавших ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты приостановили работу кулинарного цеха гастронома, изъяли продукцию из оборота и направили ее на анализ.

У заболевших выявили ДНК сальмонеллы. В целом у всех обратившихся за медпомощью диагностировали заболевание средней степени тяжести. При этом новых случаев заражения не зарегистрировано.

Ранее норовирус выявили у 18 детей в санатории в Барнауле. 15 из них были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках расследования специалисты проведут комплекс необходимых экспертиз для установления точного источника инфекции и тяжести вреда.

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