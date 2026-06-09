В лагере под Красноярском ввели карантин после ухудшения состояния 16 детей

Фото: МАХ/"Прокуратура Красноярского края"

В лагере "Сокол" в Ачинске ввели карантин, после того как 16 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Там уточнили, что у ребенка диагностировали кишечную инфекцию. Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение. Под наблюдение родителей лагерь передал 87 воспитанников.

Кроме того, после случившегося в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, объявили недельный карантин.

На фоне произошедшего в лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция помещений, кварцевание и проветривание.

Прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и условия пребывания детей в лагере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее смену в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом досрочно закрыли из-за обнаружения норовируса. Инфекцию выявили у двоих взрослых и 27 детей.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд. Также они собрали биоматериал работников пищеблока.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

