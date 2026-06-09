09 июня, 10:03Происшествия
Под Калининградом 29 человек заразились норовирусом в летнем лагере
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Двое взрослых сотрудников и 27 детей заразились норовирусом в подразделении детского оздоровительного лагеря "Алые паруса" в Калининградской области. Об этом ТАСС заявили в региональной прокуратуре.
Об инциденте стало известно накануне, 8 июня. Из-за норовируса смену в лагере досрочно закрыли.
Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд. Более того, они собрали биоматериал работников пищеблока.
Губернатор области Алексей Беспрозванных после случившегося распорядился усилить меры контроля за подрядчиками питания.
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