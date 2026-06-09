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09 июня, 16:20

Происшествия

Уголовное дело возбудили после вспышки инфекции в детском лагере под Калининградом

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вспышки норовируса в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Уточняется, что дело возбудили по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В рамках расследования СК будет проведен комплекс следственных действий для установления причин происшествия, а также установления лиц для привлечения их к ответственности.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что из-за обнаружения норовируса смену в детском лагере закрыли досрочно. Инфекцию выявили как у детей, так и у сотрудников учреждения. По данным прокуратуры, всего в детском оздоровительном лагере инфекцию выявили у двоих взрослых и 27 детей.

Специалисты уже отобрали пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд. Более того, они собрали биоматериал работников пищеблока.

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