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24 июня, 12:36

Культура

Народного артиста РСФСР Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Народный артист РСФСР и поэт Михаил Ножкин будет похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с супругой Ларисой Голубиной, рассказали ТАСС в окружении артиста.

Отмечается, что желание быть похороненным рядом с женой было указано в завещании Ножкина. Дата похорон и связанные с ними "технические вопросы" пока не определены.

Ножкина не стало 22 июня, причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Ему было 89 лет. Соболезнования в связи со смертью поэта выразил Владимир Путин, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей и коллег.

Прощание с артистом состоится 25 июня в Нижнем храме Христа Спасителя в Москве. Начало церемонии запланировано на 10:30.

Ножкин известен зрителям по ролям в фильмах "Хождение по мукам", "В начале славных дел", "Ошибка резидента", "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других. Кроме того, он удостоился орденов "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Александра Невского.

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