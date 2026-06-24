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24 июня, 13:47

Происшествия

Подросток задержан в Москве за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Москве задержали 15-летнего подростка по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба СК России.

По предварительным данным, в июне школьник поджог комплектную трансформаторную подстанцию вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги.

Выяснилось, что фигурант вступил в переписку с якобы девушкой, которая убедила его прислать геолокацию. Затем с ним связался еще один неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Под угрозами юношу заставили совершить поджог.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины и условия совершения преступления. Кроме того, выявляются лица, склонившие подростка к преступлению. Задержанному избрана мера пресечения.

Ранее был задержан 17-летний житель города Анжеро-Судженска, которого подозревают в поджоге полицейской машины в Кузбассе. Неизвестный обманом вынудил несовершеннолетнего купить легковоспламеняющуюся жидкость. Он угрожал подростку распространением его конфиденциальных сведений.

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