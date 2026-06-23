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23 июня, 07:48

Происшествия

ФСБ предотвратила двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В Пятигорске предотвратили задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На подходе к одному из зданий силовых ведомств города была задержана 19-летняя гражданка России, у которой в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Его поместили в безопасное место, после чего была произведена детонация.

В ФСБ подчеркнули, что в результате случившегося никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал, а в районе ЧП были введены повышенные меры безопасности и организованы оперативные мероприятия.

"В это же время рядом с объектом теракта выявлена и задержана гражданка России <...> намеревавшаяся по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы", – добавили в ведомстве.

Находившееся при этой женщине СВУ тоже обезвредили взрывотехники. Как подчеркнули в ФСБ, террористы хотели достигнуть максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов.

В СК России уточнили, что злоумышленницы действовали по заданию украинских кураторов. Они приехали из Москвы в Пятигорск не позднее 18 июня. Установлено, что женщины не были знакомы и действовали независимо от друг друга. Рюкзаки с СВУ они забрали из заранее подготовленных тайников 20-го числа.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение террористического акта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.

Сами россиянки уже дали признательные показания. По их словам, они не предполагали, что станут террористками-смертницами. По ходатайству следствия суд заключил женщин под стражу.

Ранее силовики задержали двоих россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда в Подмосковье. Мужчины забрали из тайника СВУ, провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для подрыва.

Задержание стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, "в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей".

ФСБ задержала двух россиян за подготовку подрыва поезда в Подмосковье

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