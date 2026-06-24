Parisien: первый случай лихорадки Эбола выявлен во Франции

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Первый случай заражения лихорадкой Эбола зафиксирован на территории Франции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Parisien.

По информации источника, заболевшим оказался врач из гуманитарной организации, который работал в Демократической Республике Конго (ДРК).

Вспышка заболевания в Конго была зафиксирована в начале мая. Спустя время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

В настоящее время в ДРК подтвердили 1 094 случая заболевания Эболой. Умерли 277 человек.

