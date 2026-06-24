Врачи в Екатеринбурге удалили из носа девочки зуб мудрости

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Зуб мудрости пророс в носу у 14-летней девочки из Екатеринбурга. Врачи смогли его удалить, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Ведомство отметило, что подросток пожаловалась на дискомфорт в области левого глаза, сильную боль в левой половине лица, заложенность носа и головные боли.

"Причину удалось обнаружить только после компьютерной томографии. Оказалось, что зачаток зуба мудрости находился не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи, полностью блокируя ее нормальную работу", – отмечается в сообщении.

В результате девочку госпитализировали и провели операцию, во время которой ей удалили зуб вместе с фолликулом без наружного разреза и без сверления верхней челюсти. Спустя два дня после операции у девочки прекратились боли, а через неделю ее выписали.

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