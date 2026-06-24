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24 июня, 12:04

Происшествия

Красноярские таможенники пресекли нелегальный ввоз экзотических растений

Фото: 123RF.com/artshuramarine

В Красноярске таможенники остановили нелегальный ввоз экзотических растений, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Среди личных вещей женщины, летевшей из Таиланда, с помощью рентгеновского сканера были найдены 166 саженцев орхидей, хойи, лабизии и многих других растений. Их общий вес составил 9 килограммов. По словам 42-летней путешественницы, она везла растения для себя, а также чтобы подарить их родственникам.

Тем не менее таможенники решили, что партия является коммерческой, а значит, ее нужно было декларировать и уплатить таможенную пошлину. Ростки изъяли и направили на экспертизу, которая не только установит стоимость, но и проверит, относятся ли цветы к видам, охраняемым Конвенцией СИТЕС.

В отношении женщины возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров". Теперь ей грозит не только конфискация растений, но и штраф.

Ранее у иностранца, который вылетал в Душанбе, были найдены 6 рогов благородного оленя весом почти шесть килограммов. По словам 55-летнего мужчины, он обнаружил их в лесу и не знал, что они подлежат декларации. Возбуждены административные дела по статьям о недекларировании товаров, а также о несоблюдении установленных запретов и ограничений.

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