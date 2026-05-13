Пассажир пытался провезти 330 бриллиантов в кармане джинсов в Шереметьево

Суд в Подмосковье оштрафовал россиянина, который пытался незаконно ввезти в страну 330 бриллиантов из Дубая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Установлено, что мужчина держал незадекларированные природные и синтетические алмазы в кармане джинсов. Таможенники в аэропорту Шереметьево получили оперативную информацию и остановили его в "зеленом" коридоре.

В ходе досмотра в ручной клади пассажира были найдены 8 сертификатов Международного геммологического института. В итоге он сам достал 4 сверка с бриллиантами из кармана. В материале отмечается, что их общая рыночная стоимость составила 4,7 миллиона рублей.

Судебное следствие установило, что россиянину было известно о порядке декларирования, так как ранее он уже оформлял в "красном" коридоре вывоз кольца с бриллиантом. Мужчина признал свою вину и рассказал, что приобрел камни для создания браслета.

Ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Все бриллианты конфискованы в доход государства.

Ранее в аэропорту Иркутска таможенники изъяли у пассажирки из Пекина незадекларированные ювелирные изделия на сумму 6,3 миллиона рублей. Через "зеленый" коридор она пыталась пронести 53 алмаза и 5 колец из золота и платины с бриллиантами. Возбуждено уголовное дело.

