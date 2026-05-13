Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:02

Происшествия

Пассажир пытался провезти 330 бриллиантов в кармане джинсов в Шереметьево

Фото: 123RF.com/3dgemz

Суд в Подмосковье оштрафовал россиянина, который пытался незаконно ввезти в страну 330 бриллиантов из Дубая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Установлено, что мужчина держал незадекларированные природные и синтетические алмазы в кармане джинсов. Таможенники в аэропорту Шереметьево получили оперативную информацию и остановили его в "зеленом" коридоре.

В ходе досмотра в ручной клади пассажира были найдены 8 сертификатов Международного геммологического института. В итоге он сам достал 4 сверка с бриллиантами из кармана. В материале отмечается, что их общая рыночная стоимость составила 4,7 миллиона рублей.

Судебное следствие установило, что россиянину было известно о порядке декларирования, так как ранее он уже оформлял в "красном" коридоре вывоз кольца с бриллиантом. Мужчина признал свою вину и рассказал, что приобрел камни для создания браслета.

Ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Все бриллианты конфискованы в доход государства.

Ранее в аэропорту Иркутска таможенники изъяли у пассажирки из Пекина незадекларированные ювелирные изделия на сумму 6,3 миллиона рублей. Через "зеленый" коридор она пыталась пронести 53 алмаза и 5 колец из золота и платины с бриллиантами. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика