В Польше объявилась возможная хозяйка найденных на свалке бриллиантов

В Польше объявилась женщина, которая утверждает, что найденные на свалке ювелирные изделия и бриллианты на 2,2 миллиона рублей принадлежат ее семье. Об этом сообщило издание TVP World.

63-летняя Иоланта Щоток заявила, что драгоценностями некогда владел ее дед Францишек Малик. По ее словам, он спрятал их в доме в городе Радлин. О тайнике знала вся семья, однако где именно находятся изделия – никто не догадывался.

Щоток также утверждает, что дом семьи Малика был позже продан и снесен, а строительный мусор вывезен на свалку в 2015 году. Женщина добавила, что весь Радлин знал, кому принадлежит коллекция.

Тем не менее полиция не проявила интереса к ее версии. Женщина отметила, что с ней даже не стали разговаривать. Тогда она наняла адвоката, но и это ни к чему не привело.

Драгоценности были обнаружены в польском городе Водзислав-Слензский еще в 2023 году. Самым дорогим среди них оказалось золотое кольцо с бриллиантом весом около 3 каратов, стоимость которого оценили примерно в 95 тысяч злотых (более 2 миллионов рублей).

По решению суда возможные владельцы могли заявить права на коллекцию в течение 3 лет. В середине марта этого года срок истек, и драгоценности начали готовить к продаже на аукционе. Однако вскоре торги пришлось отменить – в дело вмешался местный музей, который пожелал включить изделия в собственную экспозицию.