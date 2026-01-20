Пассажирка из Дубая пыталась провезти в Россию украшения Cartier на сумму 34 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

В Шереметьево таможенники изъяли у пассажирки незадекларированные ювелирные украшения на сумму 34 миллиона рублей при попытке их ввоза в страну. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier <...> обнаружены у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая", – говорится в сообщении.

Дорогостоящий багаж обнаружили в зоне "зеленого" коридора. В ручной клади пассажирки нашли колье и браслет в фирменной упаковке.

В ходе экспертизы была установлена оригинальность украшений из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира.

Сумма неоплаченных таможенных платежей составила свыше 9,9 миллиона рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере"). Ей грозит лишение свободы до 5 лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее из ОАЭ пытались провезти человеческие волосы. Волгоградские таможенники обнаружили более 40 килограммов волос в чемоданах иностранки. Стоимость товара оценили в 4,3 миллиона рублей.

Иностранка пояснила, что перевозила волосы по договоренности для салона красоты и не знала, что товар нужно декларировать.