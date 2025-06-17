17 июня, 11:07Происшествия
Иностранка из ОАЭ попыталась провести более 40 кг волос в Волгоград
Фото: customs.gov.ru
Волгоградские таможенники нашли в чемоданах иностранки из ОАЭ более 40 килограммов волос, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФТС России.
Всего в двух чемоданах находилось более 200 связок натуральных длинных волос разного цвета. Отмечается, что стоимость товара оценивается в 4,3 миллиона рублей.
Как пояснила иностранка, она перевозила волосы по договоренности для салона красоты с целью наращивания клиентам и не знала, что товар необходимо декларировать. Возбуждено административное дело.
Ранее в аэропорту Иркутска таможенники задержали россиянина, который пытался провести 282 упаковки с игрушками Labubu. Вся партия была признана коммерческой и отправлена на экспертизу для определения стоимости игрушек.