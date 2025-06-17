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17 июня, 11:07

Происшествия

Иностранка из ОАЭ попыталась провести более 40 кг волос в Волгоград

Фото: customs.gov.ru

Волгоградские таможенники нашли в чемоданах иностранки из ОАЭ более 40 килограммов волос, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Всего в двух чемоданах находилось более 200 связок натуральных длинных волос разного цвета. Отмечается, что стоимость товара оценивается в 4,3 миллиона рублей.

Как пояснила иностранка, она перевозила волосы по договоренности для салона красоты с целью наращивания клиентам и не знала, что товар необходимо декларировать. Возбуждено административное дело.

Ранее в аэропорту Иркутска таможенники задержали россиянина, который пытался провести 282 упаковки с игрушками Labubu. Вся партия была признана коммерческой и отправлена на экспертизу для определения стоимости игрушек.

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